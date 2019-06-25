BİM 25 Haziran aktüel ürünlerde neler var? 2019 Cuma BİM aktüel ürünler indirim katalog listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu her zevke ve isteğe göre tüketicisinin ihtiyacını karşılıyor. Hesaplı ve kaliteli ürünlerden faydalanmak isteyenler BİM kataloğuna yoğun ilgi gösteriyor. Salı ve Cuma günü indirimleriyle vatandaşını yine şaşırtacak. 25 Haziran Salı'dan itibaren geçerli olan indirimli ürünleri, haberimize devam ederek görebilirsiniz. BİM market ürünler bu haftaki aktüelde belirtilen tarihlerdeki fiyatları ile birlikte yer alıyor. İşte 25 Haziran Salı BİM aktüel kataloğu…

25 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan BİM marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun.