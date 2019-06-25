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’de şaşırtan görüntüler! ‘Askerde komandoydum zaten’ dedi ama...

'nin Derince ilçesinde mesire alanında tırmandığı ağacın kırılması sebebiyle yere düşerek yaralandı. O anları anlatan Sümmani Yılmaz "Askerde de komandoydum zaten. Ağacın tepesinde barfiks çekmek istedim ama dal birden gitti. Ben öldüm sandım ama yiyecek ekmeğimiz varmış. Öldürmeyen Allah, öldürmüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 25.6.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 18:18
Kocaeli’de şaşırtan görüntüler! ‘Askerde komandoydum zaten’ dedi ama...

'nin Derince ilçesi Çınarlı Dere Mesire alanında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Sümmani Yılmaz, arkadaşları ile birlikte mesire alanına gitti. Mesire alanında Yılmaz, bir arkadaşı ile ağaca tırmanmak için yarışma kararı aldı. Arkadaşı ile yarışmak için ağaca doğru koşan Yılmaz, yan yana bulunan ağaçlardan birisine tırmanmaya başladı. Arkadaşı bir süre sonra yarışı bırakırken, Yılmaz, yaklaşık 5 metre yukarı tırmanmayı başlardı. Bu sırada ağacın gövdesinin bir anda kırılması sonucunda Yılmaz, 5 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören arkadaşları hemen Yılmaz'ın yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

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Kocaeli’de şaşırtan görüntüler! ‘Askerde komandoydum zaten’ dedi ama...
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