Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Mağazadan eşofman ve deodorant çalan 2 Iraklı tutuklandı

Mağazadan eşofman ve deodorant çalan 2 Iraklı tutuklandı

'da 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs mahkemece tutuklanırken, 1 Iraklı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 17:44
Mağazadan eşofman ve deodorant çalan 2 Iraklı tutuklandı
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mustafa A.M.M. (23), Ahmet A.K.A.M. (27) ve Hıba F.T.A.A. (23) adlı kadın, 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 Iraklı, Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa A.M.M. ve Ahmet A.K.A.M. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Hıba F.T.A.A. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mağazadan eşofman ve deodorant çalan 2 Iraklı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN