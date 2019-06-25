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Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 3 yaralı

'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 17:46
Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 3 yaralı
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan M.E. (67) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen M.E.U. (38) yönetimindeki 60 EU 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her araç iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.E. (62) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 3 yaralı
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