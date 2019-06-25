Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! BİM aktüel ürünler fiyat listesi ile indirimli alışverişler (28 Haziran)

Yeni hafta tam listesi burada! BİM fiyat listesi ile indirimli alışverişler (28 Haziran)

Her hafta, müşterileri tarafından heyecanla beklenen 28 Haziran haftasında da müşteriler için merak konusu oldu. Yeni haftaya ait BİM tam listesi hem broşür olarak marketlerde hem de BİM internet sitesinde yayımlandı. Bu haftanın indirimli ürünler listesinde birbirinden uygun fiyata ürünler var. Peki, bu hafta cuma günü satışa sunulacaklar arasında hangi ürünler ne kadar fiyata satışa çıkacak? İşte 28 Haziran hafta fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 25.6.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 17:03
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! BİM aktüel ürünler fiyat listesi ile indirimli alışverişler (28 Haziran)

BİM aktüel ürünlerin müşteriler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her hafta "BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı mı?" sorusunu araştıran vatandaşlar her Cuma satışa sunulan uygun fiyata ürünleri satın alabiliyor. Peki, bu haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? Yeni haftaya ait listede öne çıkan ürünler arasında beyaz eşya çeşitli mutfak ürünler mevcut.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 HAZİRAN

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak çamaşır makinası bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, birbirinden iddialı fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 21 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

Yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşmak isteyen vatandaşlar haberimizde tüm listeyi görüntüleyebilirler.

BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Haziran listesindeki ürünler ve fiyatları için tıklayınız...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! BİM aktüel ürünler fiyat listesi ile indirimli alışverişler (28 Haziran)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN