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15 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar'dan tutuklandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 09:47

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, B.T. (15) adlı kız çocuğuna birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen halasının eşi E.G. (50), tutuklandı.
Keşan'da oturan B.T. adlı kız çocuğuna, iddiaya göre halasının kocası E.G., birçok kez cinsel istismarda bulundu. Daha önce eşinden boşanan H.A., kızının istismara uğradığını öğrenince, polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine B.T.'nin emniyette psikolog eşliğinde ifadesi alındı. B.T. ifadesinde, halasının kocasının kendisini sürekli takip ettiğini ve birçok kez zorla cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
E.G. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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15 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar'dan tutuklandı
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