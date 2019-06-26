Anne ve kızını kaza ayırdı

Tatil için İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Aysel Gürdal'ın kullandığı 34 UZ 2348 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sofça köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Ferda Erdoğan (47) ve kızı Zehra Erdoğan (18) hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan sürücü Aysel Gürdal ile çocukları Süreyya Bahar (48) ve kızı Necla Naz Bahar (12), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da minibüsün sıkıştırdığı işçi servisinin şarampole devrilme anı kamerada

Adıyaman'daki Kömür Jandarma Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Muhammed Kılınç (26), önceki gün izne ayrıldı. Memleketten arkadaşı olan ve uzman çavuşluk sınavını yeni kazanan Ömer Alper Bülbül'de ziyaretine gelmişti. İki arkadaş önceki akşam, memleketleri Osmaniye'ye gitmek üzere yola çıktı. Ancak, Kılınç'ın kullandığı hafif ticari araç, Gölbaşı ilçesine 10 kilometre kala, Çakal köprüsü yakınlarında karşı yönden gelen Ahmet Burak Özhan'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Muhammed Kılınç ile yanındaki arkadaşı Alper Bülbül öldü. Cesetler, sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, bisikletiyle gezen Hüseyin Zilfioğlu (21), E-130 karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak yolun ortasına geldiğinde, önce M.T. yönetimindeki 34 ABF 616 plakalı otomobil, ardından da İ.E.'nin kullandığı 56 AY 211 plakalı otomobil, Zilfioğmlu'na çarptı. Zilfioğlu, olay yerinde öldü.

Şanlıurfa'daki kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen Halil Elalmış hayatını kaybetti.

Kırklareli Lüleburgaz'da ise otomobili elektrik direğine çarpan Ali Kadıncık (52) hayatnı kaybetti.



İhsan TUNÇOĞLU-Metin HARIKÇI-Afranur ÖZTEL-Yaren DEMİREL