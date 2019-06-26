"Kız arkadaşıma asıldığı için öldürdüm"

İzmir'de Bayındır Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran M.G. (63), oğlu Ali Merter Girgin'den haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden destek istedi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı araştırma için özel ekip oluşturdu. Kurulan özel ekip soruşturmayı derinleştirerek Girgin'in telefonundan alınan son sinyalden yola çıktı ve o bölgede araştırma başlattı. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği yardımıyla ilçede arama çalışması yapıldı. Çalışmalarda Kırsal Furunlu Mahallesi'ndeki derenin kenarında Girgin'in yakılmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili cesedin bulunduğu yerin 500 metre yakınındaki seranın sahibi Mustafa A. (29) ile İbrahim Ç. (37), G.Y. (22), P.Ç. (24), M.C. (22) ve O.T. (22) gözaltına alındı.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Mustafa A. Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti. Mustafa A. ifadesinde, kız arkadaşına asıldığı için Girgin'i öldürdüğünü, ardından da cesedi yakıp dere kenarına attıklarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa A. ve İbrahim Ç. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.