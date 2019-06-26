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hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.6.2019
Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
Tıyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, 54 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, Şehir Tiyatroları sanatçısı Demiryay'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanatçının cenazesinin bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından, Niğde Ulukışla Mezarlığı'na defnedileceği belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Sinemaya "Fosforlu Cevriye" adlı filmle adım atan Demiryay, bir dönem "Olacak O Kadar" adlı programın, "Mevlüt Usta"sı olarak seyirciler tarafından beğeniyle izlenmişti.
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Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
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