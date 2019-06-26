Özellikle yaşlı, kadın turistleri hedef alıyordu! O hırsız yakalandı!

İstanbul Fatih'in Kumkapı semtinde özellikle turistik amaçlı ülkemize gelen yaşlı kadın turistleri hedef alan ve bu şekilde kapkaç yapan bir şahsın olduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçildi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takipli çalışma başlatıldı.

BİRÇOK OLAYIN FAİLİ

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kapkaç olayını gerçekleştiren ve farklı tarihlerde 7 kez Kapkaç, 2 kez Yağma ve 1 kez Evden Hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen 21 yaşındaki şüpheli Alaattin A., Fatih Nişanca Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin 3 kez 'İşyerinden hırsızlık' ile 1 kez 'Yağma' suçu olmak üzere toplam 4 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alaattin A., işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.