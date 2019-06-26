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'da iki aile arasında : 8 yaralı

'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 12:56

Yaslıca Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Atlı ve Karaçizmeli ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine her iki aileden 8 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan, kavganın 24 Mart'ta aynı mahallede, İmam Atlı (63) ve Ziya Karaçizmeli'nin (45) bir evde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili olduğu ileri sürüldü.

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Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
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