Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde bakım çalışmaları başladı

haberi: Şehitler ve Köprüleri'nde bakım çalışmaları başladı

haberi: 'un iki yakasını birbirine bağlayan Şehitler ve Köprüleri'nde bakım ve onarım çalışmaları başladı. (KGM)'nün daha önce sürücülere duyurduğu bakım çalışmaları bu gece itibariyle başladı. FSM Köprüsü'nün bazı şeritlerinin trafiğe kapatılmasıyla birlikle zaman zaman yoğunluklar oluştu. Peki bakım çalışmaları ne zamana kadar devam edecek? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tam işleyişine ne zaman geçecek? Çalışmalar hangi saatler arasında yapılacak? İşte köprülerdeki bakım ve onarım çalışmalarından son dakika gelişmeleri...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 02:04 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 02:05
Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde bakım çalışmaları başladı

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinde bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve FSM Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi"ni sürdürüyor.

Bu çerçevede, köprülerdeki bakım ve onarım çalışması, gece yarısından sonra başlarken, FSM Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

FSM Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

2'ŞER ŞERİTTEN ULAŞIM DEVAM EDECEK

KGM'den daha önce yapılan açıklamaya göre, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde bakım çalışmaları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN