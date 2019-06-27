Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre otogardaki ünlü bir turizm firmasının yaklaşık 10 yıldır genel müdürlüğü görevini yapan Bulgaristan uyruklu İvelina Marinova Angelova (30), yaklaşık 5 yıldır firmanın bulunduğu yazıhanedeki faaliyetlerine son vermesi için tehdit ve baskı almaya başladı. Olayların ardından kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu ve devamında Angelova bir süre mahkeme süreciyle uğraştı. Mahkemeler sürerken dün gece saatlerinde mal sahibi olduğunu iddia eden H.U., A.U., F.A. ve T.A. yazıhaneye geldi.