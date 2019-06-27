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Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!

Günün en çok konuşulan son dakika haberlerinden biri de Esenler'de yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir turizm firmasının 4 peronundan ikisi, yazıhaneye gelip kendilerini mal sahibi olarak tanıtan şahıslar tarafından bir gecede duvar örülerek bölündü. Durumu öğrenen firmanın Bulgaristan uyruklu kadın genel müdürü, gördüğü manzara karşısında şoke olarak polise şikayette bulundu. Duvarı yıkmaya başlayan kadın, şahıslar tarafından engellenirken müşterilerin arasında duvarın örülmesi ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 10:54
Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre otogardaki ünlü bir turizm firmasının yaklaşık 10 yıldır genel müdürlüğü görevini yapan Bulgaristan uyruklu İvelina Marinova Angelova (30), yaklaşık 5 yıldır firmanın bulunduğu yazıhanedeki faaliyetlerine son vermesi için tehdit ve baskı almaya başladı. Olayların ardından kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu ve devamında Angelova bir süre mahkeme süreciyle uğraştı. Mahkemeler sürerken dün gece saatlerinde mal sahibi olduğunu iddia eden H.U., A.U., F.A. ve T.A. yazıhaneye geldi.

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Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!
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