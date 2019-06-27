Haberler Yaşam Haberleri Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!

Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay! Günün en çok konuşulan son dakika haberlerinden biri de Esenler'de yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir turizm firmasının 4 peronundan ikisi, yazıhaneye gelip kendilerini mal sahibi olarak tanıtan şahıslar tarafından bir gecede duvar örülerek bölündü. Durumu öğrenen firmanın Bulgaristan uyruklu kadın genel müdürü, gördüğü manzara karşısında şoke olarak polise şikayette bulundu. Duvarı yıkmaya başlayan kadın, şahıslar tarafından engellenirken müşterilerin arasında duvarın örülmesi ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 27.6.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 10:54