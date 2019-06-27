Dizi setindeki ölüme dava

Başrollerini Mehmet Günsur ve Beren Saat'in paylaştığı dizin çekimi için 5 Nisan günü Beyoğlu'nda bir set kuruldu. Geçtiğimiz günlerde internet dizi film platformu Netfilix için 'Atiye' isimli bir dizinin çekimine başlandı. OG medya isimli şirketin yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimi sırasında, sette boya işçisi olarak çalışan 28 yaşındaki genç, duvar boyası yaptığı bir anda dengesini kaybederek merdiven üzerinden düştü.

MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Beton zemine kafasını çarpan Hasan Karatay, Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavi sırasında hayatını kaybeden gencin ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Karatay ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada İş Ve Sosyal Güvenli Uzmanı sette gereken tedbir ve dikkatin olmadığı nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Ve Yapım Şirketi sahibi olan Onur Güvenatan'nın gencin ölümünde asli derecede kusurlu olduğu rapor edildi.

YAPIMCI KUSURULU BULUNDU

Rapor sonrası savcılık tarafından Güvenatam hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. 28 yaşındaki gencin anne ve babası davada müşteki olarak bulunurken, 6 yıla kadar hapsi istenen yapımcı önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.