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ne zaman bitecek? Şehitler ve Köprüsü kaç gün kapalı kalacak?

Sabah saatlerinden itibaren trafiğe takılanlar köprü çalışmasından dolayı uzun süre aksaklık yaşadı. Şehitler ve (FSM) köprülerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte vatandaşlar ‘’ ne zaman bitecek? 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü çalışma saatleri nasıl?’’ sorularına yanıt aranmaya başladı. () çalışma saatleri hakkında açıklama yaptı. İşte o detaylar…

Giriş Tarihi: 27.6.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 09:55
Köprü çalışması ne zaman bitecek? 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü kaç gün kapalı kalacak?

Güne başlayanlar FSM köprü trafiğindeki aksaklıktan dolayı işlerine geç kaldı. Vatandaşlar çalışmasının bir an önce bitmesini istiyor. Yolda uzun süre aksaklık yaşayan sürücüler '' Köprü çalışması ne zaman bitecek? 15 Temmuz ve FSM köprü çalışma saatleri kaçla kaç arası? Araştırması yapıyor. Edinilen son bilgiye göre ise; Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda ise, Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmanın FSM dışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yapılacağı belirtildi. Peki 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü kaç gün kapalı kalacak?

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KGM'den daha önce yapılan açıklamaya göre, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

2'ŞER ŞERİTTEN ULAŞIM DEVAM EDECEK

İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 27 Haziran'da başlayarak 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

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