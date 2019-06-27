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| Dil kanseri oldu, bacağından parça alıp dil yaptılar! Kocası kaçtı kızı ile birlikte kaldı...

'da anne ve kızının başına gelenler yüzünden yaşadıkları sıkıntılar en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı. 45 yaşındaki 'ın 15 yaşındaki kızı Aysun hayat mücadelesi veriyor. Dil kanseri olduğunu öğrenen Seher Arslan'ın kocası onu ve kızını terketti, ağır hastalık mücadelesinde doktorlar bacağından aldıkları bir parçayı aldı ve yeni bir dil yaptı. Bu günlerde ise o kadın ve kızının durumu oldukça kötü, 15 yaşındaki Seher'in annesi için söyledikleri ise herkesi duygulandırdı; günün son dakika haberinin ayrıntıları burada...

Giriş Tarihi: 27.6.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 12:36
SON DAKİKA | Dil kanseri oldu, bacağından parça alıp dil yaptılar! Kocası kaçtı kızı ile birlikte kaldı...

O anne ve kız hayatın tüm olumsuzluklarına rağmen birbirlerine tutunuyor. 450 TL engelli maaşı ve 900 TL sosyal yardım alan ; kızıyla birlikte yaşadığı evde geçmişini sorgularken geleceğini düşünüyor. 2002 yılında evlendiği kocası, 2005 yılında kanser olduğunu öğrenince onu ve kızını bırakıp başka bir kadınla kaçtı, ne geride kalan hasta karısını ne de kızını düşündü. Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından kadının tümörlü dili alındı ve bacağındaki parça dil haline getirildi. haberinin detayları herkesi hüzne boğdu...

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SON DAKİKA | Dil kanseri oldu, bacağından parça alıp dil yaptılar! Kocası kaçtı kızı ile birlikte kaldı...
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