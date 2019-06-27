SON DAKİKA | Dil kanseri oldu, bacağından parça alıp dil yaptılar! Kocası kaçtı kızı ile birlikte kaldı...

O anne ve kız hayatın tüm olumsuzluklarına rağmen birbirlerine tutunuyor. 450 TL engelli maaşı ve 900 TL sosyal yardım alan Seher Arslan; kızıyla birlikte yaşadığı evde geçmişini sorgularken geleceğini düşünüyor. 2002 yılında evlendiği kocası, 2005 yılında kanser olduğunu öğrenince onu ve kızını bırakıp başka bir kadınla kaçtı, ne geride kalan hasta karısını ne de kızını düşündü. Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından kadının tümörlü dili alındı ve bacağındaki parça dil haline getirildi. Son dakika haberinin detayları herkesi hüzne boğdu...