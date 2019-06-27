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Son dakika haberi: 'de esrarengiz olay! Şarampole uçurdu, etti

'den gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verdi. Trafikte kovaladığı aracı önce şarampole yuvarladı. Ardından aracından inen sürücü, şarampole yuvarladığı aracın sürücüsünü silahla vurarak öldürdü. Zanlı, sürücüyü vurduktan sonra olay yerinden firar etti. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan zanlı her yerde aranıyor. İşte Kayseri'den gelen son dakika haberinin detayları..

Giriş Tarihi: 27.6.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 18:52
Son dakika haberi: Kayseri'de esrarengiz olay! Şarampole uçurdu, infaz etti

Kayseri'den gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verdi. Trafikte kovaladığı aracı önce şarampole yuvarladı. Ardından aracından inen sürücü, şarampole yuvarladığı aracın sürücüsünü silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kullandığı 06 KKE 99 plakalı araçla Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kovaladı. Sokak üzerinde kendi aracıyla beraber 38 BV 243 plakalı aracı da şarampole yuvarlayan şahıs, araçtan inerek Niyazi Y.'ye ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı. Niyazi Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: Kayseri'de esrarengiz olay! Şarampole uçurdu, infaz etti
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