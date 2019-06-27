Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili, annesine teslim edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince önceki gün Konya yolunda gerçekleştirilen uygulamada, trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü M.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

YİNE YAKALANDI!

1 gün önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen M.Y.'nin, daha önce de defalarca alkollü halde trafikte makas atarak araç kullandığı, bu yüzden sürücü belgesinin 'daimi' olarak iptal edildiği belirlendi. M.Y.'nin trafikten men edilen otomobili otoparka çekildi.



OTOMOBİL, SÜRÜCÜNÜN ANNESİNE TESLİM EDİLDİ



Defalarca ceza kesilmesine ve ehliyetinin iptal edilmesine rağmen yine alkollü yakalanan M.Y.'nin otomobili, otoparkta annesine teslim edildi. Otoparka diğer oğlu ile gelen anneye, M.Y.'nin trafikte yaptıkları ve insan hayatını hiçe saydığı anlatılarak, ailece oğullarının benzer eylemde bulunmaması konusunda tedbir almaları uyarısında bulunuldu.

Trafikte uslanmayan sürücülerin el konulan araçlarının, bir süredir Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda, annelerine veya eşlerine ikaz edilerek geri verildiği belirtildi.





TRAFİKTE 'MAKAS' ATAN SÜRCÜLER KAMERADA



Ayrıca, Ankara'da makas atarak araç kullanan birçok sürücü de tek tek trafik ekiplerince kameralarla tespit edilip, cezai işlem uygulandı. Makas atarak, akan trafikte ilerleyen sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar ise polis kameralarınca kaydedildi.