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25. Dönem polis alımları ne zaman? 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanı’nın daha önce polis alımı ile ilgili açıklamalar yapması ve detayları belirtmesi, vatandaşları da konuyla ilgili araştırmalara götürdü. Özellikle polis olma hayali kuran bireyler yapılan her açıklamayı yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı’ndan daha önce alımı ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi. 24. Dönem POMEM polis alımı gerçekleştikten sonra 25. Dönem ilanının yayınlanacağını ve ilan yayınlandıktan sonra 10 bin polis alımı yapılacağı belirtilmişti. Peki, 25. Dönem POMEM polis alımları ne zaman yapılacak? 10 bin polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.6.2019 15:04
25. Dönem POMEM polis alımları ne zaman? 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak başvuru şartları neler?

10 bin polis alımı ile ilgili özellikle son dönemde araştırmalar iyice hız kazandı. Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da konuyla ilgili detaylara yer verilmişti. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 25. Dönem POMEM alımı 24'ün tamamlanmasının ardından ilan olarak yayınlanacak ve 10 bin polis memuru alımı gerçekleştirilecek. Hal böyleyken konuyla ilgili detaylar da polis olma hayali kuran bireyler tarafından sıklıkla aratılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık.

25. DÖNEM POMEM POLİS ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

25. Dönem POMEM polis memuru alımı ile ilgili tüm şartlara bu başlık altından ulaşabiliriz…

POLİS MEMUR ALIMI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 24. Dönem POMEM polis memuru alımının sonlanmasının hemen ardından 25. Dönem için alımların başlayacağına ve daha sonra, 10 bin polis memuru alımı yapılacağı belirtilmişti. Peki, 10 polis alımı başvuru şartları neler?

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

10 bin polis alımı başvuru şartları ile ilgili değişiklik yapılacağı da belirtilmişti. Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama da ön lisans mezunlarının KPSS sınavından 65 puan alması yeterli olacak.

10 BİN POLİS MEMURU ALIMI TARİHİ NE ZAMAN?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Süleyman Soylu yaptığı açıklama da 24. Dönem POMEM'in bitilmesi bekleniyor. Bu sebepten dolayı 25. Dönem POMEM polis memuru alımında henüz detaylar net değil.

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