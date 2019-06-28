Başörtüsüne çirkin saldırı

İstanbul'da Marmaray'da yolculuk eden başörtülü bir kadına, başka bir kadın "kara fatma" diyerek hakaret etti.

İstanbul Marmaray'da geçen gün başörtüsüne hakaret skandalı yaşandı. Marmaray'a başörtülü bir kadının binmesi üzerine saldırgan kadın "kara fatma geldi" diyerek hakaret etti. Kadının bu ifadesi çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti. Kimlikleri tespit edilemeyen şahısların tartışması sosyal medyada çokça paylaşıldı. Başörtülü kadının soğukkanlılığını koruduğu ve tartışmayı bitirmek istediği görülürken, saldırgan kendisini "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim" ifadeleriyle savundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Kurtuluş Savaşı gazisi ve istiklal madalyası sahibi "kara fatma" lakaplı asker Fatma Seher Erden'in hikayesini paylaşarak saldırgan hakkında hukuki süreç başlatılmasını talep etti. Binlerce sosyal medya kullanıcısı kadına tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

Başörtülü kadına nefret kustu! Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi

Bu zihniyet mini etekli diye kadına saldıran, taciz eden sapıklarla, yobazlarla aynı zihniyet. İkisi de aynı örümcek kafa, sadece kostümü farklı. İkisine de aynı ceza verilmeli.

Bu kafa kendisi uyaran vatandaşa "Burada demokrasi var" diyor.. Yani ona göre demokrasi kendisinin istediği gibi hakaret etme özgürlüğü. Ötekileştirme tam da budur işte...

Özgürlük adı altında bir kadına hakaret etmek cahilliktir, yobazlıktır !!!



KADEM: HASTALIKLI DÜŞÜNCE HALİ

Başörtülü kadına sözlü saldırı ile ilgili Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) açıklamada bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Dernek "Anayasada güvence altına alınan; kişinin hak ve hürriyetine yapılmış bu saldırı, kendisinden farklı düşünen kişilere tahammül edememe gibi hastalıklı bir düşünce halidir. Toplumun huzuruna, birlik ve beraberliğine kasteden bu tutumlar hukuken hak ettikleri cevabı muhakkak almalıdır" ifadelerini kullandı.