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nasıl kılınır? ile Cuma namazı kaç rekattır? İşte adım adım kılınışı hakkında bilgiler

Bir Cuma gününe daha girmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Mübarek Cuma coşkusunu bir başka yaşayan İslâm alemi, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Öğle namazı ile beraber camiler yine dolup taşacak, eller ise semaya kaldırılacak. Bu anlamlı günde ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ' nasıl kılınır ve kaç rekat?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? Özel olarak hazırladığımız içeriğimiz aracılığıyla adım adım Cuma namazı kılınışı hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:52
Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Cuma namazı kaç rekattır? İşte adım adım kılınışı hakkında bilgiler

Müslüman alemi için bir başka Cuma gününün daha coşkusu hissedilirken huzuru da yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber için camiler dolup taşacak ve eller semaya açılacak. Bu mübarek günde ibadetini görevini yerine getirmek isteyen yurttaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, 'in 28 Haziran 2019 bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.

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