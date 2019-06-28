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Cuma namazı saat kaçta? , il il cuma namazı vakitleri...

Mübarek Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak edildi. Müslüman kardeşlerimiz , namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Bugünde camiler dolup taşacak, ibadetler yerine getirilecek. Dua ve ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmek isteyen vatandaşlar saat kaçta kılınacağına ilişkin sorularla Google arama motorunda araştırmalar yapıyor. Cuma namazının bugün saat kılınacağı ve İstanbul, , il il cuma namazı saatlerine haberimizden bakabilirsiniz. Peki buna göre Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ülkemizin iki büyük illerinden İstanbul, Ankara ve diğer iller için il il namaz vakitleri sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.6.2019 08:48
Cuma namazı saat kaçta? 28 Haziran İstanbul, Ankara il il cuma namazı vakitleri...

Her hafta olduğu gibi yapılan en önemli ibadetlerden biri de mübarek Cuma namazının kılınmasıdır. Haziran ayının son Cumasını geçirecek olan vatandaşlar 28 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. İslam alemi için en mübarek gün kabul edilen bu gün için yapılacak en güzeli bu namazı kılmak ve dua etmektir. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta, il il namaz vakitlerini hazırladığımız içeriğimizde aradığınız sorulara yanıt bulabileceksiniz. Peki 28 Haziran İstanbul, Ankara Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabı haberimizin detaylarında…

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İşte detaylar;

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 28 HAZİRAN 2019

İstanbul'da 28 Haziran 2019 Cuma namazı, 13:12'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 28 HAZİRAN 2019

Ankara'da 28 Haziran 2019 Cuma namazı, 12:57'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Cuma namazı saatlerine ilişkin diğer illerimizde Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

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