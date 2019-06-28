FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM (Fatih Sultan Mehmet) köprüsü kapalı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki trafik yoğunluğu hakkında açıklamalara yer verdi. Sabah saatlerinden akşam vaktine kadar Avrupa- Anadolu Yakası köprü trafiğine yakalananlar yoğunluğun neden çıktığını merak ediyor. Sürücüler '' FSM köprü çalışması ne zaman bitecek, hangi saatler arası kapalı kalacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm sürücüleri yakından ilgilendiren soruların cevapları…

İstanbullular köprü trafiğinin sebebini merak ediyor. Köprü onarım, Avrupa-Anadolu geçiş yönünün tamamen kapanması ile başladı. Peki FSM trafiği ne zaman sona erecek?

FSM KÖPRÜSÜ'NDE ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde yapılacak çalışmalar kapsamında bazı şeritler trafiğe kapalı olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve FSM Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi" sürdürülüyor.