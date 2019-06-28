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? FSM () köprüsü kapalı mı?

Trafiğe takılı kalan vatandaşlar köprü çalışmasının ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor. Şeritlerin trafiğe kapandığı alanları tercih etmek istemeyen sürücüler ‘’ FSM () köprüsü kapalı mı? Ne zaman açılacak’’ sorusuna yanıt arıyor. Günlerdir işe geç kalan veya Anadolu’dan Avrupa Yakası’na geçmeye çalışan vatandaşlar (KGM) kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını merak ediyor. Peki ne zaman açılacak? ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.6.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 11:08
FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM (Fatih Sultan Mehmet) köprüsü kapalı mı?

(KGM) () köprüsündeki trafik yoğunluğu hakkında açıklamalara yer verdi. Sabah saatlerinden akşam vaktine kadar Avrupa- Anadolu Yakası köprü trafiğine yakalananlar yoğunluğun neden çıktığını merak ediyor. Sürücüler '' FSM , hangi saatler arası kapalı kalacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm sürücüleri yakından ilgilendiren soruların cevapları…

İstanbullular köprü trafiğinin sebebini merak ediyor. Köprü onarım, Avrupa-Anadolu geçiş yönünün tamamen kapanması ile başladı. Peki FSM trafiği ne zaman sona erecek?

FSM KÖPRÜSÜ'NDE ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde yapılacak çalışmalar kapsamında bazı şeritler trafiğe kapalı olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi" sürdürülüyor.

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FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM (Fatih Sultan Mehmet) köprüsü kapalı mı?
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