Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş'tan tepki çeken sözler...

Bir televizyon programında söylediği sözlerle gündemde şok etkisi yaratan CHP milletvekili Barış Yarkadaş kimdir merak edildi. Edinilen bilgiye göre CHP'li aday programda 'Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz' diyerek milyonlarca kişinin tepkisini aldı. Peki Barış Yarkadaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm detaylar…

BARIŞ YARKADAŞ'TAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER…

CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumlarda bulunmuş, ''Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz.'' demişti.

Yarkadaş'ın bu sözleri büyük tepki çekmişti.

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Gazeteci – yazar

Barış Yarkadaş, 1974 yılında Kars'ın Susuz İlçesi'nde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kars'ta tamamladı. 1988 yılında İstanbul'a yerleşti. Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde başlayan Barış Yarkadaş'ın İstanbul'daki öğrenim hayatı, Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde devam etti. Bir süre de Kamu Yönetimi öğrenimi gördü.

Barış Yarkadaş, daha sonra öğrenimini bırakıp ilkokuldan beri içinde bulunduğu medya sektöründe kalmaya karar verdi. Mesleğe, 'gazete dağıtıcısı' olarak başladığı 1985'ten beri, çeşitli gazete, dergi, radyo, haber ajansı ve internet haber sitesinde çalıştı. 2001 ve 2002'de yapılan seçimlerde ise Barış Yarkadaş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İstanbul Şube Başkanlığına seçildi.