Eski kocadan kanlı pusu

Mersın'de, yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Murat C.'den bir yıl önce boşandı. Ancak eşi tekrar bir araya gelmek için tehdit etmeye başladı. Çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir hayat kuran Filiz Kaplan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Dün sabah işine gitmek için, Toroslar ilçesindeki evinden çıktı. Bu sırada otomobille evin yakınlarında bekleyen Murat C. ise araçtan inerek eşine kurşun yağdırdı. Kaplan, kanlar içinde yere yığılırken, eski eşi kaçtı.

KORUMA İSTEMİŞTİ

Filiz Kaplan olay yerinde ölürken, yakınları, "Filiz, kocasından tehdit aldığı için koruma istemişti. Öldükten sonra mı koruma verilecek" diye tepki gösterdi. Kaçan zanlı olay yerine yakın bir yerde gizlenirken, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Bekin COŞKUN