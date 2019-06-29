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Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi ve kurtarıldı

'nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilci ve ekipleri tarafında yaklaşık 4 saatte kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019 23:00
Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve AKUT kurtarıldı
Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris'ten tatil için Fethiye'ye gelen Mert Küçükbaycan (20) , Faralya Mahallesi hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan yürüyüşe başladı. Sarp kayalıklardan tek başı inişe geçen Küçükbaycan, bir süre sonra yürüdükten sonra dengesini kaybederek kayalıklarda düştü. Düştüğü yerden çıkamayan Küçükbaycan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan Küçükbaycan'ı, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
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Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve AKUT kurtarıldı
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