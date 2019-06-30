BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi fırsatlarla geliyor!

2 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Her hafta getirdiği ve indirimli ürünlerle dikkatleri üzerine çeken marketler zincirinde bu hafta kahvaltılık ürünlerinde fırsatlar var. Yeşil ve siyah zeytin, salam, beyaz peynir, kavurma gibi lezzetli yiyecekleri tatmak için BİM marketler zincirini ziyaret etmeyi unutmayın. Uygun fiyata kaliteli ürünler satın alabilir, haberimizden 2 Temmuz BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 2 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın 2 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda yiyecek bölümü fırsatlarla dolu. Özellikle kahvaltılık ürünlerinde görülen fırsatlar alışverişi cazip hale getiriyor. Birbirinden iddialı fırsatlara sahip bu haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik ürünler bulunurken aynı zaman çok çeşitli ve damak tadına uygun yiyeceklerin olduğu da görülüyor.

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