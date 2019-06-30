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ürünler kataloğu yayınlandı! 2 fırsatlarla geliyor!

ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta güncellenen BİM kataloğu yine fırsatlarla dolu. Aile ekonomisine katkısı sayesinde çok fazla müşterisi olan BİM marketin bu hafta (2 ) satışa sunulacak ürünler listesi yayınlandı. Özellikle yiyecek ve kahvaltılık ürünlerine fırsatlar dopdolu. İndirim fırsatları sayesinde bireylerin en uğrak yerlerinden biri olan BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte 2 Temmuz Salı aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 1.7.2019 01:57
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi fırsatlarla geliyor!

2 ürünler listesi yayınlandı. Her hafta getirdiği ve indirimli ürünlerle dikkatleri üzerine çeken marketler zincirinde bu hafta kahvaltılık ürünlerinde fırsatlar var. Yeşil ve siyah zeytin, salam, beyaz peynir, kavurma gibi lezzetli yiyecekleri tatmak için BİM marketler zincirini ziyaret etmeyi unutmayın. Uygun fiyata kaliteli ürünler satın alabilir, haberimizden 2 Temmuz BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 2 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın 2 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda yiyecek bölümü fırsatlarla dolu. Özellikle kahvaltılık ürünlerinde görülen fırsatlar alışverişi cazip hale getiriyor. Birbirinden iddialı fırsatlara sahip bu haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik ürünler bulunurken aynı zaman çok çeşitli ve damak tadına uygun yiyeceklerin olduğu da görülüyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi fırsatlarla geliyor!
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