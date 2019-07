Kalbinin performansını bileğinden ayarladılar

BUGÜN NELER OLDU

Ordu'da yaşayan emekli maden işçisi Salim Gümele'nin 2009'da iki damarına bypass yapılmıştı. Ancak bu damarlardan birinde 8 santimlik tıkanıklık oluşmuştu. Aynı anda şeker, tansiyon, kolestrol, kalp yetmezliği, böbrek fonksiyonları sınırda, nefes almakta zorluk çeken ve kapak hastalığı da olan bir hastaydı. Gittikleri doktorlar, 'Yaşamaz' diyerek Salim Gümele'nin bypass olmuş damarını yeniden ameliyat etmek istemiyordu. Kalbi yüzde 25 oranında çalışıyordu, her an durabilirdi. Ailede bir de genetik kalp yetmezliği vardı. Çocukları, Salim Gümele'yi İstanbul'a, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu süreci şu sözlerle anlattı: "Tıkanmış olan damarlara kronik total oklüzyon diyoruz. Hasta yoğun bakımdan servise alındığında gördüm. Gerçekten zor bir vakaydı. Kalp yetmezliği ve damar tıkanıklığı nedeniyle daha önce de birtakım tetkikler yapılmış ve 'Yapılacak bir şey yok' denilmiş. Tekrar bypassa giremiyor. Hiçbir doktor damarını açamıyor. Kalbi yüzde 25 çalışıyor. Sağ damarı 7-8 cm boyunca tıkalı. Ben, hastamız ameliyatı kaldıramayacağından ve narkoz alamayacağından dolayı bu işlemi bilekten yapmayı tercih ettim. Zaten hiçbir cerrah da böyle bir şeye cesaret edememişti, ilaç tedavisi verip göndermişti. Biz önce tek el bileğinden girerek damarın gidiş yolundan açacak, doğru yerden çıkacak şekilde geçmeye çalıştık. O sırada pıhtı atabilirdi, damar yırtılabilirdi, hedeflenen yere çıkmayabilirdik. Ancak tıkanıklığı açmada başarılı olamadık. İkinci yolu yani tersten açma yolunu denemeye karar verdik. Yani diğer el bileğinden de girerek tıkanıklığa doğru ters yönden gitmeye karar verdik. Bunu yaparken de kalbin önü ve arkasını besleyen aradaki kılcal damarları bağlantı yolları gibi kullandık. Ters taraftan gelerek kılcal damardan geçtik, başarılı da olduk. Tıkalı damarın ucundan çıktık. Bu işlemi yaparken sadece bileği uyuşturuyoruz, dolayısıyla hastamıza risk yaşatmadık. İşlem yaklaşık 2.5 saat sürdü. Hastamızın kalp performansı iki katına çıktı, çalışması yüzde 50'leri buldu. Bizler de çok mutluyuz" dedi.Salim ?Gümele'nin 7 çocuğundan biri olan oğlu Enis Gümele babasının yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Babamı öldü sandık. Bize 'İstanbul'a gidemez, yaşamaz' dediler. Biz yine de Koşuyolu'na getirdik. Mehmet hocamıza ulaştık. Hocamızdan Allah razı olsun babamı hayata döndürdü. Babam şu an çok sağlıklı, odun kesiyor tarlada çalışıyor."