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Son dakika haberi: 'den trafik cezalarına ilişkin iddialara yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberi sürücüleri yakından ilgilendiriyor.. Emniyet Genel Müdürlüğünce (), son günlerde sosyal medyada "yeni trafik cezaları" adı altında gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, vatandaşların kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 21:03 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 21:04
Son dakika haberi: EGM'den trafik cezalarına ilişkin iddialara yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son günlerde sosyal medyada "yeni trafik cezaları" adı altında gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, vatandaşların kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada 'yeni trafik cezaları' adı altında gerçek dışı bilgiler dolaşmaktadır. Trafik cezaları ile ilgili güncellemeler yılda bir kez yapılmakta ve bu değişimler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Lütfen kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmeyiniz."

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Son dakika haberi: EGM'den trafik cezalarına ilişkin iddialara yalanlama
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