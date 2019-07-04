Seyyar satıcı yazardan pazarda imza günü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 30 yıldır seyyar satıcılık yapan ancak edebiyattan ve felsefeden hiç kopmayan Nalan Türkeri sokakta gözlemlediklerini hikâyeleştirip yazdığı 5'inci kitabı 'Dilli Don' için Ümraniye Sondurak'ta bulunan tezgâhında imza günü yaptı. Türkeli, 90'larda yazdığı 'Varoşta Kadın Olmak' kitabıyla dikkatleri üzerine çekmişti. O günden bugüne yazdıklarını okuyan kitapseverler, Türkeli'nin tezgâhına gelerek hem kitap imzalattı, hem de kadınlara destek ve örnek olduğu için takdir etti. Hem yazarlık hem de seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Türkeri şöyle konuştu: "Çocukluktan beri yazıyorum, 30 yıldır da seyyar satıcılık yapıyorum. Bir oğlum var. Torunum var. Liseye gidiyor. Ben büyütüyorum. Şiirlerle kısa yazılarla kendimi geliştirmeye çalıştım. Yaşam bir öğretmen ben de bir öğrenciyim. Bol bol kitap okumaya çalışıyorum. En iyisini yazmak için uğraşıyorum. Yazmayı seviyorum. Sokağı analiz ediyorum. Bunlardan hikâyeler çıkartıp yazdım. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim. Çünkü yazmayı seviyorum."