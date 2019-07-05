Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın hatırlatın... 5 Temmuz en güzel resimli kısa ve uzun cuma mesajları burada!

Dünya üzerinde Müslüman aleminde mübarek Cuma gününün önemi oldukça büyüktür. Cuma günleri camiler dolar taşar, eller semaye yükselir dualar edinir. Perşembe akşamından itibaren de hayırlı cumalar mesajları inananlar arasında etkileşim sağlar. Özel olarak hazırladığımız 2019 resimli cuma mesajları kısa ve uzun boyutlarını inceleyip, sevdiklerinize, yakın hissettiğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Cuma suresi 9. ayetinde şöyle der; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişinizi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır."

Bu mübarek cuma gününde dualarımızda şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmamalı, onlar için de birer Fatiha Suresi okumalıyız...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019! (İlerleyiniz)