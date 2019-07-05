Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Müslüman alemi için en mübarek günlerden biri olarak kabul edilen Cuma gününü vatandaşlar iple çekiyor. İbadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek adına Cuma namazı saatlerini kendi illerine göre araştıran bireyler güncel olarak araştırmalar yapıyorlar. Bu doğrultuda "Cuma namazı bugün kaçta kılınacak? " şeklinde arama motorlarında araştırma yapan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak eder oldu. Bilindiği üzere, cuma vakti ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bütün illerimizde eller semaya kaldırılacak. 5 Temmuz bugüne ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgisini sizler için derledik.

CUMA NAMAZI VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Diyanet İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 5 Temmuz 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.