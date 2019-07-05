Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saat kaçta? , , cuma namazı saatleri...

Cuma günlerinin en çok araştırılan sorularından biri "Cuma namazı saat kaçta" dır. Müslüman alemi için en mübarek günlerden kabul edilen Cuma gününde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için namaz saatini bekliyor. Bu doğrultuda başta en büyük illerden , ve olmak üzere güncel Cuma namazı saatleri arama motorlarında çokça aratılmaya başlandı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Cuma hutbesi de büyük bir heyecanla araştırılıyor. Buna göre, 5 Temmuz bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri..

Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:25
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Müslüman alemi için en mübarek günlerden biri olarak kabul edilen Cuma gününü vatandaşlar iple çekiyor. İbadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek adına Cuma namazı saatlerini kendi illerine göre araştıran bireyler güncel olarak araştırmalar yapıyorlar. Bu doğrultuda "Cuma namazı bugün kaçta kılınacak? " şeklinde arama motorlarında araştırma yapan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak eder oldu. Bilindiği üzere, cuma vakti ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bütün illerimizde eller semaya kaldırılacak. 5 Temmuz bugüne ilişkin , , ve il il Cuma namazı saati bilgisini sizler için derledik.

CUMA NAMAZI VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Diyanet İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 5 Temmuz 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN