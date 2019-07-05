Kurşun yağdırdığı araçta 2 kişi daha varmış

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BağcılarTEM otoyolunda motosiklet sürücüsü Hasan Saykal (37) tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Serdar Çekiç'in (38) kullandığı araçta kız kardeşi A.A. ve iş arkadaşının da bulunduğu, ikilinin şans eseri ölümden döndüğü ortaya çıktı. İki çocuk babası Serdar Çekiç, Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken yakınları da yaşanan olaya tepki gösterdi. Çekiç'in eniştesi Hüseyin Şahin, "Emniyet kemeri için bir sürü tedbir alınırken silahlı insanlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Bunlara devletin çözüm bulması lazım" diyerek isyan etti.Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Saykal'ın ifadesi de ortaya çıktı. Saykal'ın ifadesinde "Araç arkamdan gelerek motorsikletime çarptı. Motorsikletimle şoför kapısına yanaştım. Kapıyı açarak kapı ile motorsikletime vurmaya başladı. Kavga etmeye başladık. Bu sırada tabancamı çıkartarak ateş ettim" dediği öğrenildi.