Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

Tüm namazlarda olduğu gibi mübarek Cuma namazı da abdest ve sonrasında niyet etmekle başlar. Cuma namazında dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere cuma namazı on rekattır. Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde camide cemaatle kılınır. Bugün İstanbul'da cuma namazı 13:14'te okunacak öğle ezanının ardından Ankara'da ise 12:58'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Cuma namazı nasıl kılınır? sorusunun cevabı burada...

MÜBAREK CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? HAYIRLI CUMALAR...

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.