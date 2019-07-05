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Mübarek nasıl kılınır? ?

İslam alemi açısından son derece önemli olan mübarek Cuma gününe kavuşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu hafta en çok araştırılan konular arasında da nasıl kılınır, ? yer alıyor. Her hafta olduğu gibi Cuma günü okunacak dua ve sureleri, en güzel resimli cuma mesajlarını, abdest nasıl alınır sorusunun cevabını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı kılınış bilgileri...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:30
Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

Tüm namazlarda olduğu gibi mübarek da abdest ve sonrasında niyet etmekle başlar. Cuma namazında dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere cuma namazı on rekattır. Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde camide cemaatle kılınır. Bugün İstanbul'da cuma namazı 13:14'te okunacak öğle ezanının ardından Ankara'da ise 12:58'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Cuma namazı nasıl kılınır? sorusunun cevabı burada...

MÜBAREK CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? HAYIRLI CUMALAR...

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

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Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?
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