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alımı ? 2019 EGM başvuru şartları nelerdir?

alımları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. On binlerce polis olmak isteyen aday 25.Dönem POMEM alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. şartları nelerdir? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çalışacak polis adayları boy, kilo ve yaş başvuru şartlarını merak ediyor. Başvuru şartlarından birkaçı şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak, KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak gerekiyor.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 13:13
POMEM alımı ne zaman? 2019 EGM POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Son yıllarda alımlarına oldukça yoğun talep var. Binlerce polis olmak isteyen aday POMEM 2019 alımlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. En son edinilen bilgiye göre, 12.500 polis alımı yapılacağını duyurmuştu. Polis adayları müjdeli haberin üzerine internetten '' POMEM alımı , başvuru şartları nelerdir?'' araştırması yapmaya başladı. İşte tüm detaylar…

POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2019 yılı polis alımı planlaması kapsamında 25. dönem POMEM alımları gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu POMEM alımı için Ağustos sonunu işaret etti. Ağustos sonu ya da Eylül 'ün ilk günlerinde 10 bin polis alımı ilanı gelecek.

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POMEM alımı ne zaman? 2019 EGM POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?
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