POMEM alımı ne zaman? 2019 EGM POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Son yıllarda POMEM alımlarına oldukça yoğun talep var. Binlerce polis olmak isteyen aday POMEM 2019 alımlarını büyük bir heyecanla takip ediyor. En son edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12.500 polis alımı yapılacağını duyurmuştu. Polis adayları müjdeli haberin üzerine internetten '' POMEM alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?'' araştırması yapmaya başladı. İşte tüm detaylar…

POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2019 yılı polis alımı planlaması kapsamında 25. dönem POMEM alımları gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu POMEM alımı için Ağustos sonunu işaret etti. Ağustos sonu ya da Eylül 'ün ilk günlerinde 10 bin polis alımı ilanı gelecek.