Son dakika: Oğluna telefonda dehşeti yaşatmıştı! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki cinayet olayıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 1 yıl önce evden kaçan kızıyla görüşmek isteyen eşine izin vermeyen Hamdi K. 52 yıllık hayat arkadaşıyla şiddetli tartışmasının arından pompalı tüfekle vurarak öldürmüş ardından öz oğlu B.K'yı arayarak "anneni öldürdüm gel" diyerek telefonda dehşeti yaşatmıştı. Oğluyla buluşan Hamdi K. polis merkezine giderek teslim olmuştu. Mahkemede davası görülmeye başlanan cinayet olayında Hamdi K.'nın savunması kan donduran detaylar ortaya çıktı. İşte şok eden son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...