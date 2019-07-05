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: Oğluna telefonda dehşeti yaşatmıştı! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 1 sene önce evden kaçan kızıyla görüşmek isteyen eşini pompalı tüfekle öldürüp ardında telefonla oğlunu arayarak" anneni öldürdüm gel" diyen Hamdi K. polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı olaya ilişkin kan donduran detayları anlattı. İşte şoke eden son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:50
Son dakika: Oğluna telefonda dehşeti yaşatmıştı! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki olayıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 1 yıl önce evden kaçan kızıyla görüşmek isteyen eşine izin vermeyen Hamdi K. 52 yıllık hayat arkadaşıyla şiddetli tartışmasının arından pompalı tüfekle vurarak öldürmüş ardından öz oğlu B.K'yı arayarak "anneni öldürdüm gel" diyerek telefonda dehşeti yaşatmıştı. Oğluyla buluşan Hamdi K. polis merkezine giderek teslim olmuştu. Mahkemede davası görülmeye başlanan cinayet olayında Hamdi K.'nın savunması kan donduran detaylar ortaya çıktı. İşte şok eden son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

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Son dakika: Oğluna telefonda dehşeti yaşatmıştı! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu!
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