Lüks yatta çiftlik sefası

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında eşi Sıla Aydın ile birlikte sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor.Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor. Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.Bu arada Mehmet Aydın'ın hakkında yakalama kararı bulunan kayınpederi Hakan Soysal (44) ise teslim olarak Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Soysal, şirketini sattığı Aydın'ın kendisini de işten çıkardığını belirterek, "Dolandırıcılık iddialarıyla hiçbir ilgim yoktur" dedi. Soysal, "Kızımla evlendikten 1 ay kadar sonra Uruguay'a gittiler. Kızım oradan beni arayıp Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş. Kızımı başka kadınlarla aldatmış" diye konuştu. Mahkeme Soysal'ı serbest bıraktı.