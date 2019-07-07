Bolu’da milyon dolarlık radyoaktif operasyon

Bolu'da, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan ve piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18.01 gram kaliforniyum ele geçirildi. Bolu'da, geçen 26 Haziran gecesi Atatürk Orman Parkı yanında park halinde bulunan bir araçtan şüphelenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, içinde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldıktan sonra arama yaptı. Genel aramada şüpheli bir şey bulamayan ekipler, otomobilin vites kutusunu açtığında, küçük bir kutu buldu.

Bolu'da bir araçta nükleer silah başlıkları ve 72 milyon dolarlık radyoaktif madde yakalandı

ATOM ENERJİSİ KURUMU'NDA

Kutunun içinden çıkan maddeyi inceleyen uzmanlar, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan kaliforniyum olduğunu belirledi. Piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan, 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından incelemeye alındı. Bulundurulması, ithal ya da sevk edilmesi izne tabi olan kaliforniyumla birlikte yakalanan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.



KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950'de ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 santigrat derecenin üstünde ve diğeri 900 santigrat derecenin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunuyor. Kaliforniyum, yeryüzünde doğal bir şekilde elde edilememektedir. Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılıyor. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.