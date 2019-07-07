Metrobüs yayaya çarptı: 2 yaralı

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Mecidiyeköy'den? Zincirlikuyu yönüne seyir halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Metrobüsün çarptığı yaya ile araç içinde bulunan 1 yolcu yaralandı.Kaza, önceki akşam saat 23.15 sıralarında Mecidiyeköy metrobüs durağı ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında meydana geldi. Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan Cevizlibağ -Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmamın etkisiyle metrobüsün ön camı kırılırken metrobüsün çarptığı yaya ile metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksarken duran araçlardan inen yolcular, yakındaki Mecidiyeköy durağına kadar yürüdü. Kazaya karışan metrobüs ise içindeki yolcularla birlikte Zincirlikuyu İstasyonu'na çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.