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'un ortaya çıkan fotoğrafları ile ilgili haberi! O Fotoğraflar 'da mı çekildi?

Çiftlik Bank vurgunuyla 1,1 milyar parayı alıp kayıplara karışan ile ilgili geçtiğimiz günlerde haberi gelmişti. ‘’un yat sefası adı altında servis edilen bu fotoğraflarda Mehmet Aydın, eski eşiyle birlikte yatta keyif sürerken görüntüleniyordu. 132 bin kişiyi mağdur edip Güney Amerika ülkelerine kaçan Aydın’dın yatta lüks bir yaşam sürdüğüne dair servis edilen görüntülerinde göze çarpan detaylar ‘Tosuncuk ’de mi’ sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.7.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 09:08
Tosuncuk'un ortaya çıkan fotoğrafları ile ilgili son dakika haberi! O Fotoğraflar Antalya'da mı çekildi?

Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile 132 bin kişiyi mağdur edip 1,1 milyar parayla yurt dışına kaçan ile ilgili geçtiğimiz günlerde yat safhası sürdürdüğüne dair bir haberi gelmişti. Son olarak ortaya atılan iddia ise kafaları karıştırdı. Tosun'un eski eşi Sıla ile yatta çekilen fotoğraflarında göze çarpan detaylar, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yatta muska, duvara asılı dua, 'de üretilen ıslak mendil ve çakmak dikkat çekti. Fotoğrafların yurt dışında değil 'da çekildiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Tosun Türkiye'de mi" sorusunu yöneltti. Bu karelerin Aydın'ın firarından önce çekildiği kaydedildi.

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Tosuncuk'un ortaya çıkan fotoğrafları ile ilgili son dakika haberi! O Fotoğraflar Antalya'da mı çekildi?
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