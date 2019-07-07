Tosuncuk'un ortaya çıkan fotoğrafları ile ilgili son dakika haberi! O Fotoğraflar Antalya'da mı çekildi?

Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile 132 bin kişiyi mağdur edip 1,1 milyar parayla yurt dışına kaçan Mehmet Aydın ile ilgili geçtiğimiz günlerde yat safhası sürdürdüğüne dair bir son dakika haberi gelmişti. Son olarak ortaya atılan iddia ise kafaları karıştırdı. Tosun'un eski eşi Sıla ile yatta çekilen fotoğraflarında göze çarpan detaylar, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yatta muska, duvara asılı dua, Türkiye'de üretilen ıslak mendil ve çakmak dikkat çekti. Fotoğrafların yurt dışında değil Antalya'da çekildiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Tosun Türkiye'de mi" sorusunu yöneltti. Bu karelerin Aydın'ın firarından önce çekildiği kaydedildi.