30 yıl aradan sonra 52’sinde doktor

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İstanbul Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 6 ay önce doktor olarak göreve başlayan 52 yaşındaki Hatice Yalçın'ın mesleğe başlayış hikayesi herkese örnek olacak türden. Çocukluğundan beri doktor olma hayali kuran Yalçın, 1985'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Üçüncü sınıftayken böbrek taşı ameliyatı olan Yalçın enfeksiyon kaptı. Komplikasyonlar yüzünden iyileşme süreci altı aya kadar uzadı. Bu süreçte sınavlarına giremeyen Yalçın, 1989'da okulu yarıda bıraktı. Sporu çok seven Yalçın, antrenörlük eğitimi aldı ve atletizm antrenörlüğü yapmaya başladı. Evlenip iki kız annesi olan Yalçın, rahmetli babasının da tek arzusu olan doktor olma hayalini ise hep bir köşede saklı tuttu. Ta ki spor esnasında parmağını kırana kadar..."Okula tekrar geri dönmem bir şakayla başladı" diyen Yalçın, bu süreci şöyle anlatıyor: "Spor esnasında parmağımı kırdım. Hastanedeki ortopedi doktoru arkadaşımla aramızda bir diyalog geçti. Bana, biraz da ağır bir üslupta 'Neden okulunu bitirmedin? Nasıl bitirmezsin?' dedi. Yeğenim akut apandisten hastaneye yatırıldı. Elim alçıdayken İzmir'e gittim. Ablamla ameliyathane kapısının önünde konuşurken ilk kez 'Keşke okulumu bitirseydim, bitirmiş olsaydım acaba ne olurdu?' dedim. Ablam da 'Af çıkıyor, yıl-yaş bunların hiç önemi yok, bir dene' dedi. Şimdi rahmetli olan sınıf arkadaşım Prof. Dr. Ufuk Yetkin'i aradım, o da zaten yıllarca okula dönmem konusunda baskı yapmıştı. Yıllar sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu sefer ikinci sınıftan tıp okumaya başladım."Derslere düzenli olarak girdiğini anlatan Yalçın, "Hasta da olsam devam ettim, hatta hocalarım genç öğrencilere hep beni örnek gösterdi. Çalıştığım dönemde ev alacağım diye maddi bir birikim yapmıştım. O parayı eğitimime harcadım. 12 Temmuz 2018'de mezun oldum" dedi. Geçen ocak ayında Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne atandığını belirten Yalçın, "Çiçeği burnunda 6 aylık doktorum, arkadaşlarım ise emekliliğe hazırlanıyor. Sivas'tan o zamanki sınıf arkadaşlarım şimdilerde rektör yardımcısı, bölüm başkanı hep önemli konumdalar. Çok mutlu oluyorum. Ben onlara özenmiyorum, kıskanmıyorum çünkü hayalimdeki işi de yaptım. Çok güzel işlerde çalıştım. Çocuklarımı büyüttüm... Şimdi de en sevdiğim acil serviste çalışıyorum. Hayallerinizi yaşınız kaç olursa olsun bırakmayın" diye konuştu.HATICE Yalçın'ın görev yaptığı Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Velioğlu ise, "Hatice Hanım geldiğinde fakülteyi bırakmış, tekrar başlamış bir hekim olarak bende bir soru işareti oluşturdu. Tıbbi hizmet süreçlerine adaptasyon sağlayabilir mi diye düşündüm. Ama Hatice Hanım beni yanılttı. Geldiği günden beri gerek hastaneye adaptasyon, iş süreçlerine hâkimiyet, eksikleri olsa bile onu arkadaşlarıyla paylaşarak giderme, çalışanlarla iletişimi; o arayı fazlasıyla kapattı. Hatice Hanım gelir gelmez sürece dahil oldu. Hatice hanımın gerek hastalara davranışı, gerekse çalışanlarla iletişimi çok iyi" diye konuştu.