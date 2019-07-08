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'deki metil alkol zehirlenmesi kabusu devam ediyor! Ölü sayısı 8'e yükseldi!

'de metil alkol zehirlenmesi kabusu devam ediyor. Tedavi gören bir kişinin daha ölümüyle kentte metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Giriş Tarihi: 8.7.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 10:56
Mersin'deki metil alkol zehirlenmesi kabusu devam ediyor! Ölü sayısı 8'e yükseldi!

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi sonucu hastanede tedavi gören bir kişinin daha ölümüyle söz konusu olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle geçtiğimiz günlerde Toros Devlet Hastanesine başvuran bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu vefatla Mersin'de metil alkol zehirlenmesine bağlı toplam ölü sayısı 8'e çıktı.

Öte yandan, benzer şikayetlerle hastanelere başvuran 9 kişinin halen tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Mersin'de son 2 haftada çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 7'si hayatını kaybetmiş, bir kısmı da tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Mersin'deki metil alkol zehirlenmesi kabusu devam ediyor! Ölü sayısı 8'e yükseldi!
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