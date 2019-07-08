Uzungöl yolunda yöresel mimari

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'e giden yol boyunca uzanan 3 ilçede yöresel mimari uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla başlatılan "Turizm Odaklı Yöresel Mimaride Dış Cephe Kaplama Projesi' kapsamında Trabzon'da Uzungöl yolu üzerinde bulunan Of, Çaykara ve Dernekpazarı'nda özel ve kamu binaları yöresel mimariyle kaplanmaya başlandı.Solaklı Vadisi'nde son 2 yıldır yapılan kamu binalarının dış cephelerinin yöresel mimari ile yapılması ve beğeni toplamasının ardından başlanan yeni projede Uzungöl güzergahındaki Of-Dernekpazarı-Çaykara hattı boyunca özel ve kamu binalarının yöresel mimariyle kaplanmasında başlandı. Devam eden çalışmaların yaklaşık 3-4 aylık bir süre sonunda tamamlanması sonucunda toplamda 68 yapının/ binanın dış cephesi yöresel mimariye dönüştürülerek, Uzungöl ve Solaklı Vadisi'nde turizmin gelişimi açısından çok önemli bir mesafe kat edileceği belirtiliyor.