15 Temmuz resmi tatil mi yarım gün mü? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da planladığı hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. Bu alçak darbe girişiminde 248 vatandaşımız şehit oldular. Bu özel ve anlamlı gün de şehitlerimizi anacağız. Vatandaşlar bu önemli ve anlamlı günün tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi yarım gün mü? İşte bu sorunun yanıtı…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar ile resmi tatil ilan edilmiştir.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz haftanın ilk günü olan Pazartesi'ye denk geliyor.