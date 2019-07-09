Hadi ipucu sorusu 9 Temmuz: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kısa adı nedir? HADİ joker kodu yayında mı?

Hadi ipucu sorusu cevabıyla birlikte paylaşıldı. Çeşitli konularda takipçilerine sorular soran Hadi, kazandırmaya devam ediyor. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. 9 Temmuz Hadi ipucu sorusu bugün yaşam konusundan geldi. Vatandaşlar internetten '' Avrupa konseyine bağlı olan uluslararası mahkemenin kısa adı nedir? '' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Hadi ipucu sorusu cevabı ve joker kodu hakkında detaylar...

HADİ İPUCU SORUSU

Avrupa konseyine bağlı olan uluslararası mahkemenin kısa adı nedir?

Mini hadi bugün 12:30'da!Bugünkü ipucumuz Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak kurulmuş uluslararası bir mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili sevgili hadiciler. Peki sizce bu mahkemenin kısa adı nedir?

HADİ CEVABI:

AİHM

HADİ JOKER KODU

Joker kodu yayınlanmadı.

AİHM NEDİR?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, toplulukların, tüzel kişilerin ve diğer devletlerin, belirli usul ve kurallar dahilinde başvurabileceği bir yargı merciidir. 47 Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımaktadır. Mahkeme, Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunmaktadır.

Avrupa Birliği'nin günümüzde Avrupa Konseyi'ne ait bayrağı kullanıyor olması çeşitli kafa karışıklıklarına yol açıyorsa da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Birliği'nin değil, hemen hemen tüm Avrupa devletlerinin üyesi olduğu ayrı bir uluslararası teşkilat olan Avrupa Konseyi'nin organıdır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı, Avrupa Birliği için de olmazsa olmaz asgarî standartları oluşturmaktadır.