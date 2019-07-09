Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgula!

Şans oyunu tutkunları Milli Piyango sonuçları için gözlerini resmi sitenin sayfasına çevirdi. Her ayın 9,19 ve 29'unda çekilen şans oyununda kazanan talihliler belli olmaya devam ediyor. Milli Piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz resmi sitede sorgulanmaya başlıyor. 9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden saat 18.00'da canlı yayın olarak başlayacak. MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi sonuçlar açıklanınca haberimizin içindeki panel aracılığıyla yapabilir, kazanan numaraları öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 9 TEMMUZ 2019

Milli Piyango çekiliş sonuçları ayın her 9,19 ve 29'unda olduğu gibi bu akşamda MPİ tarafından saat 18.00'de başlayacak.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor.

Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır.

Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.