BİM aktüel 12-19 Temmuz ürünler kataloğu dopdolu! BİM markette bu hafta kaçırılmayacak ürün fırsatları!

Marketler zincirlerinden BİM aktüel ürünler indirim kataloğunu tüketicisiyle paylaştı. 12 Temmuz'dan 19 Temmuz'a kadar sürecek olan BİM kataloğu incelenmeye başladı. BİM market bu hafta '' Toptan Fiyatına Perakende Satış'' sloganıyla ekonomik ürünlerini raflara yerleştirmeye başladı. Bu haftaki indirimlerde sınır yok! Temmuz ayına özel indirim listesine göz atacak olursak; Erkek Şort 17,90 TL. Meyve Desenli Mutfak Havlusu 3'lü 9,95 TL. Erkek Ayakkabı 39,90 TL. Kadın Babet Ayakkabı 24,90 TL. Kadın - Erkek Parmak Arası Terlik 7,95 TL. Taşlı Anahtarlık 7,95 TL'den raflardaki yerini alacak. Haberimizin devamında BİM aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 12 TEMMUZ 2019)

BİM MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA

(İlgili metin kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınmış olup, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.