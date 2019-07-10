Bir günde 6 cinayet

BUGÜN NELER OLDU

Yurdun farklı noktalarında 6 ayrı cinayet işlendi. Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde 9 çocuk annesi 62 yaşındaki Ayşe Çiçek ile 14 yaşındaki oğlu Muhammed Çiçek köy ortasında silahla yaralanmış bir şekilde bulundu. Anne öldü oğlu ise ağır yaralı. Olayın failleri araştırılıyor.İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz kişiler, Seyit Ömer Mahallesi'nde Çinli Chen Haiyun'un(42) önce boğazını keserek öldürdü. Ardından evini ateşe vererek kaçtı. Haiyun'un cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te ise Şenyurt Mahallesi'nde bir parkta oturan 17 yaşındaki Suriyeli Muhammed Nağme, yanına oturan kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başlayınca sırtından 3 kurşunla vurularak öldürüldü. Polis, şüpheliyi arıyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kamil T. ile Aziz Esen (54) arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kamil T. tabancayla Aziz Esen'i öldürdü. Zanlı, gözaltına alındı. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde de alacak verecek meselesi yüzünden Fatih Sel (39) ile Ahmet T. (25) arasındaki kavgada cam parçası ile boğazından yaralandığı öne sürülen Sel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gaziantep'te görevli uzman çavuş Gökhan Kuzman, yakınlarının düğünü için gittikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzman'ı otomobil içinde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının beyin ölümü gerçekleşti./ SABAH