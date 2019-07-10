Çölyak nedir? Çölyak hastalığı (Gluten Enteropatisi) belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

İnce bağırsak alerjisi olanlar çölyak hastalığı belirtilerini araştırmayı sürdürüyor. En sevdiğiniz yiyecekler kurabiye, kek ve pastaya alerjiniz varsa bilin ki glüten hassasiyetiniz vardır. Vatandaşlar bununla ilgili '' Çölyak nedir? Çölyak hastalığı belirtileri nelerdir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşam boyu devam edilen diyet uygulamasının tek çözüm olduğu çölyak hastalığı hakkında tüm detaylar haberimizde…
ÇÖLYAK NEDİR?
Çölyak hastalığı, glüten alımının ince bağırsakta hasara neden olduğu, genetik açıdan yatkın kişilerde ortaya çıkabilecek ciddi bir özbağışıklık hastalığıdır.
ÇÖLYAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
İshal ve/veya kabızlık
Karın ağrısı ve/veya mide yanması
Kusma
Soluk, kötü kokulu dışkı
Halsizlik
Burun tıkanıklığı
Beyinde durgunluk
Anemi
Eklem ağrısı
Deri döküntüsü
Depresyon ve/veya anksiyete
El ve ayaklarda karıncalanma hissi
Zihinsel yorgunluk, "bilinç yorgunluğu" olarak da bilinir
Kemik erimesi
Karmaşa
Ertelenmiş ergenlik
Normal daha az kas kütlesi, boy uzaması geriliği ve kilo alma güçlüğü gibi yavaşlamış gelişmeler
Baş ağrıları
Ağızda aftöz ülser
Kısırlık veya düşükler
Adet dönemi gecikmeleri
El ve ayaklarda karıncalanma
İştah değişimi. Bazı insanlar iştahlarında düşüş yaşarken diğerleri artış yaşamaktadır.
Laktoz intolerans
Açıklanmayan kilo kaybı ve halsizlik
Bu mide-barsak belirtilerilerinin yanında başka bazı belirtiler de vardır. Bunlar:
Döküntü, kaşıntı, kolayca kanama gibi deri problemleri
Özellikle çocuklarda gelişim ertelenmeleri
Kötü beslenme
Saç dökülmesi
Adet döngüsü problemleri
Kas ağrısı ve krampları
Eklem ağrısı
Nöbetler
El ve ayaklarda hissizlik
Burun kanaması
ÇÖLYAK TEDAVİSİ VAR MI?
Sıkı bir glutensiz diyet uygulayan hastalarda hastalık genelde iyi bir gidiş gösterir. Tedavi edilmeyen vakalarda uzun dönemde (20-30 yıl) ortaya çıkabilecek ciddi bir hastalıklar arasında; ince bağırsak lenfoması, ince bağırsak ülserleri ve kollajenöz çölyak hastalığı sayılabilir. Sıkı diyet ile kansere dönüşüm engellenebilir.