Datça’da Jeff Bezos heyecanı

Dünyanın en zengini insanı ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait 'Flying Fox' (Uçan Tilki) adlı ultra lüks yatı Datça'da görüntülendi. 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Fotoğraflarda yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti.







BELEDİYEDEN ÇAY ESPRİSİ

Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de esprili bir paylaşım geldi. Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Boğaz Gözlemcisi Yörük Işık ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cayman Adaları bayrağı taşıyan Flying Fox'ın Airbus H155 helikopteri taşıdığını ve içerisinde spor salonu, sauna ve Türk hamamı bulunan iki katı olduğunu belirtti. Yat Marmaris açıklarına demirledi.

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